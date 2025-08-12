Die beiden Opfer wollten zu später Stunde die Nacht in einer Fußgängerunterführung verbringen - bis der 27-Jährige auftauchte.

Hameln - Ein 27-Jähriger hat in Hameln auf zwei Obdachlose eingeschlagen und eingestochen. Bei dem Angriff in der Nacht auf Dienstag wurde ein 56-Jähriger lebensgefährlich verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zudem wurde eine 45-Jährige verletzt. Warum der 27-Jährige die beiden angriff, war zunächst nicht bekannt.

Die beiden Opfer lagen den Angaben nach in einer Fußgängerunterführung, wo sie die Nacht verbringen wollten. Der Verdächtige habe sich den beiden genährt und unvermittelt mit einem massiven Gegenstand auf den Kopf des Mannes eingeschlagen. Auch die 45-Jährige wurde angegriffen, als sie dazwischenging. Danach habe der 27-Jährige auf den Mann mit einem spitzen Gegenstand eingestochen - mehrfach und zielgerichtet in den Gesichtsbereich, wie die Behörden mitteilten.

Nach kurzer Flucht spürten Polizisten den Verdächtigen auf und nahmen ihn vorläufig fest. Den Angaben nach kannten sich der mutmaßliche Täter und die Opfer zumindest flüchtig. Vermutlich stamme auch der Verdächtige aus dem Obdachlosen-Milieu. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde behandelt und mit einem Hubschrauber in ein Klinikum gebracht.