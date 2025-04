Mehrere Menschen sitzen am Lagerfeuer. Dann gibt ein 20-Jähriger Brennspiritus in die Feuerschale - mit fatalen Folgen.

In Thüringen wurde eine 29-Jährige am Lagerfeuer von einer Stichflamme schwer verletzt. (Symbolbild)

Dermbach - Eine 29-Jährige ist in Dermbach (Wartburgkreis) von einer Stichflamme an einer Feuerschale schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Samstag mit schweren Verbrennungen von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zu dem Unfall kam es, als mehrere Menschen um eine Feuerschale saßen. Ein 20 Jahre alter Mann gab Brennspiritus in die Feuerschale, woraufhin sich eine Stichflamme bildete. Die setzte die Kleidung der 29-Jährigen in Brand. Sie erlitt nach Polizei-Angaben Verbrennungen zweiten Grades.