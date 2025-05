In manchen Regionen könnte es heute ungemütlich werden. Wo ist die Gefahr von Gewittern am größten?

Potsdam - Teile Deutschlands müssen sich am Samstag auf Gewitter einstellen. Sie treten bevorzugt in einem Streifen von der Lausitz bis ins östliche Niedersachsen auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Einzelne Gewitter seien zudem am Nachmittag an den Alpen möglich. Bis zum Abend sollten sie aber rasch nachlassen. „Am Sonntag vornehmlich im Südosten vereinzelt kurze Gewitter“, hieß es weiter.