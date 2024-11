Pöbeleien, Hitlergruß, versuchter Angriff auf Polizeibeamte - ein Mann ist in Oschersleben außer sich geraten.

3,42 Promille - Mann geht Kunden und Mitarbeiter verbal an

Oschersleben - In Oschersleben (Landkreis Börde) hat die Polizei einen stark alkoholisierten Mann aufgegriffen, der Kunden und Mitarbeiter in einem Einkaufsladen verbal attackierte. Zudem zeigte er den Hitlergruß und versuchte in der Folge, Polizeibeamte anzugreifen.

Bei dem 37-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 3,42 Promille festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Er habe sich massiv den polizeilichen Maßnahmen widersetzt. „Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte er mehrmals den Hitlergruß und rief rechte Parolen“.

Der Beschuldigte wurde den Angaben zufolge nach Magdeburg in den Zentralen Polizeigewahrsam gebracht, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern. „Hier versuchte er trotz angelegten Handfesseln die Beamten anzugreifen.“ Es wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.