In Salzatal fängt eine Garage Feuer. Die Flammen gehen auf eine Lagerhalle über. Was ist genau passiert?

Salzatal - Bei einem Feuer in einer Lagerhalle im Saalekreis ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge fing ein elektrisches Gerät in einer Garage in Salzatal am frühen Morgen Feuer, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Daraufhin gingen die Flammen auf die nebenstehende Lagerhalle über. In der Halle waren laut Sprecherin Saatgut und Öl gelagert. Es gab keine Verletzten.