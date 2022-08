30.000 Gäste erlebten die Potsdamer Schlössernacht

Potsdam - Rund 30.000 Menschen haben am Wochenende die 23. Potsdamer Schlössernacht erlebt. Ohne Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten wieder zahlreiche Künstler mit Musik, Theater, Lesungen und Lightshows die Besucher im Welterbepark Sanssouci verzaubern. Beim Flanieren gab es an allen Ecken Kunst, Akrobatik und Installationen. Am Freitagabend seien rund 11.000 Menschen und am Samstagabend knapp 19.000 Gäste gekommen, sagte die Geschäftsführerin der Kultur im Park GmbH, Sabine Giese, am Sonntag.

„Unsere Gäste können an diesen beiden Abenden die Anlagen neu und intensiv erleben“, sagte der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Christoph Martin Vogtherr. „Die Schlössernacht wirbt für das einmalige Unesco-Welterbe und für seine Erhaltung.“

Im vergangenen Jahr konnte die Schlössernacht wegen der Corona-Beschränkungen nur mit der Hälfte der Zuschauerzahl stattfinden. 2020 war das Spektakel komplett ausgefallen.