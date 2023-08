Erfurt - Steuern auf Erbschaften und Schenkungen haben im vergangenen Jahr 30,6 Millionen Euro in die Thüringer Landeskasse gespült. Damit seien 0,2 Millionen Euro mehr an Erbschaft- und Schenkungssteuer als noch 2021 festgesetzt worden, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mit. Das zuständige Finanzamt Gotha habe insgesamt 1916 relevante Steuerbescheide verschickt und damit über 300 weniger als im Vorjahr.

Insgesamt ging es im vergangenen Jahr nach Berücksichtigung von Steuerbefreiungen und Freibeträgen um 145,0 Millionen Euro, die der Fiskus für die Steuerermittlung zugrunde legte. Davon entfielen 117,9 Millionen Euro auf Erbschaften und 27,1 Millionen Euro auf Schenkungen.