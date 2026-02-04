Rund 90 Feuerwehrleute, 20 Fahrzeuge, ein Seelsorger vor Ort: Ein Brand fordert die Hilfskräfte im Landkreis Börde und kostet die Bewohner das Dach über dem Kopf.

Flechtingen - Ein Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Börde hat der Feuerwehr einen Großeinsatz beschert. Das Feuer sei nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zu Mittwoch in einer angrenzenden Garage ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Flammen hatten dann auf das Haus im Ortsteil Hasselburg der Gemeinde Flechtingen übergriffen. Niemand sei verletzt worden, die vier Bewohner hatten das Haus demnach selbstständig verlassen, als sie das Feuer bemerkten.

Bisher werde Fremdeinwirken ausgeschlossen, so die Polizeisprecherin. Ein technischer Defekt sei naheliegend: Zeugen berichteten von einem Explosionsgeräusch, in der Garage seien ein Diesel-Kanister und eine Gasflasche gelagert gewesen.

Bis zu 20 Fahrzeuge und 90 Einsatzkräfte verschiedener Wehren seien zeitweise im Einsatz gewesen. Erst nach mehreren Stunden am frühen Morgen habe der Brand gelöscht werden können. Das Haus sei unbewohnbar. Ein Seelsorger sei vor Ort gewesen. Die Bewohner würden nun im familiären Umfeld untergebracht. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf rund 300.000 Euro.