3000 Fußball-Anhänger in der Nacht in Dresden unterwegs

Dresden - Ein Treffen der Fußball-Szene mit etwa 3000 Menschen hat in der Nacht zu Mittwoch die Polizei in Dresden beschäftigt. So sei um Mitternacht an verschiedenen Orten Pyrotechnik gezündet worden, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Ein Funkstreifenwagen sei mit einer Flasche beworfen worden. Etwa 50 Polizisten waren den Angaben nach im Einsatz gewesen. Nun werde wegen Sachbeschädigungen und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Polizisten stellten demnach auch nicht zugelassene Feuerwerkskörper sicher. Hintergrund des Treffens sei ein Aufruf aus der Fußballszene gewesen, der auf den Vereinsgeburtstag der SG Dynamo Dresden abstellte.