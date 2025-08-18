Einem Mann wird vorgeworfen, eine Sechsjährige aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und missbraucht zu haben. Er sitzt in Auslieferungshaft. Wann kommt er nach Deutschland zurück?

Offenburg/Oradea - Der 31-Jährige, der ein kleines Mädchen aus dem südbadischen Freizeitbad Rulantica missbraucht haben soll, wird bald an Deutschland ausgeliefert. Der Verdächtige müsse innerhalb von zehn Tagen übergeben werden, diese Frist laufe bereits seit der Gerichtsentscheidung vom Samstag, wie das Appellationsgericht im nordwestrumänischen Oradea auf Anfrage mitteilte. Ein konkreter Termin blieb zunächst offen.

Der 31-jährige Rumäne war am Freitagabend von Einsatzkräften seines Heimatlandes festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, das sechs Jahre alte Kind am Samstag vergangener Woche aus dem Bad am Europa-Park in Rust heraus in einen Wald gelockt und sexuell missbraucht zu haben. Das hilflose Mädchen war fünf Kilometer entfernt vom Schwimmbad gefunden worden.

In dem Fall wird weiter ermittelt. Ob der Mann zu den Vorwürfen bisher etwas sagte, blieb unklar.

Verdächtiger sitzt in Auslieferungshaft

Wie die deutsche Polizei berichtete, wurde der Mann am Wochenende in seinem Heimatland einem Richter vorgeführt, der die Auslieferungshaft anordnete. Zur Auslieferung laufe ein Verfahren zwischen deutschen und rumänischen Justizbehörden. Auch die deutsche Seite äußerte sich nicht im Detail, wann der Mann nach Deutschland kommen könnte. Die Übergabe solle „zeitnah“ erfolgen, heiß es lediglich.

Der 31-jährige Rumäne wurde rumänischen Angaben zufolge im Dorf Tileagd im Nordwesten des Landes aufgrund eines internationalen Haftbefehls gefasst. Details des Zugriffs sind auch weiter nicht bekannt.

Er soll am Samstagmittag kurz nach 12 Uhr in das Freizeitbad gekommen sein, das insbesondere in den Sommermonaten zahlreiche Besucher anlockt. Drei Tage später, am Dienstag, kamen deutsche Ermittler dank eines Zeugens auf die Spur des Verdächtigen. Sie durchsuchten die Wohnung des verdächtigen Mannes. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an Ort und Stelle.

Mann wurde am Samstagabend in Rust gesehen

Der Verdächtige habe sich am Samstagabend in Rust im Ortenaukreis aufgehalten, so die Ermittler. Es werden weiter Zeugen gesucht, die den Mann mit dem Mädchen in dem kleinen Ort gesehen haben.

Nach einem Bericht der „Lahrer Zeitung“ wohnte der Verdächtige zuletzt in Lahr, rund 20 Kilometer vom Bad des Europa-Parks in Rust entfernt. Dazu machte die Polizei Offenburg bisher keine Angaben.