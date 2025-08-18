Bei Bauarbeiten ist in Neumark, einem Ortsteil von Braunsbedra, eine fünf Zentner schwere Bombe zum Vorschein gekommen. Details der geplanten Evakuierung sind vorerst unklar.

Braunsbedra - Nach einem Bombenfund in Braunsbedra (Saalekreis) bereiten die Behörden eine Evakuierung vor. Nähere Einzelheiten zum genauen Umfang und wie viele Menschen betroffen sind, konnte das Landratsamt vorerst nicht sagen. Die Details würden aktuell erarbeitet, hieß es.

Die fünf Zentner schwere amerikanische Bombe mit Heckzünder sei bei Bauarbeiten im Ortsteil Neumark entdeckt worden. Daraufhin wurde ein Sperrradius von 750 Metern festgelegt. Geplant sei, dass Spezialisten die Bombe am Dienstag vor Ort entschärfen.