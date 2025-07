Halle - Im Jahr 2024 sind in Sachsen-Anhalt rund 318.000 Menschen als armutsgefährdet eingestuft worden. Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilte, entspricht das 15,1 Prozent der Bevölkerung. Der Anteil der 2024 armutsgefährdeten Menschen bleibt damit auf Vorjahresniveau.

Junge Menschen sind dabei besonders häufig betroffen: Etwa 19,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren sowie 27,5 Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren lebten in einem einkommensarmen Haushalt. Zusammen machten diese beiden Gruppen rund ein Drittel aller armutsgefährdeten Menschen aus. Am seltensten betroffen waren Menschen ab 65 Jahren. Hier lag die Quote bei 12,6 Prozent. In allen Altersgruppen waren Frauen häufiger von relativer Einkommensarmut bedroht als Männer.

Als armutsgefährdet gelten Menschen, denen weniger als 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Einkommens zur Verfügung stehen. Für einen alleinlebenden Menschen lag diese Schwelle 2024 bei 1.200 Euro monatlich.