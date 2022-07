33-Jährige prallt mit Auto gegen Baum: Lebensgefahr

Holste - Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Holste im Landkreis Osterholz gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die 33-Jährige sei aus zunächst unbekannten Gründen nach Links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall am Donnerstagnachmittag beobachtet haben.