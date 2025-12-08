Nach Christi Himmelfahrt kommt es vor einem Kiosk zu einer Auseinandersetzung. Eine Gruppe Jugendlicher prügelt auf zwei Männer ein. Ein 33-Jähriger stirbt.

Magdeburg - Im Fall eines 33 Jahre alten Mannes, der vor rund eineinhalb Jahren in Magdeburg nach einer Prügelattacke durch Jugendliche gestorben ist, sind die Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige eingestellt worden. Bei mehreren Erwachsenen und zwei Jugendlichen habe es keinen hinreichenden Tatverdacht gegeben, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Ein Verfahren gegen einen jugendlichen Täter sei noch offen, aber an die Staatsanwaltschaft Stendal abgegeben worden, da der Jugendliche inzwischen dort lebe.

Im Mai 2024 kam es in der Nacht nach Christi Himmelfahrt im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt zu einem Angriff durch eine Gruppe Jugendliche. Die Gruppe prügelte auf den 33 Jahre alten Mann und einen Begleiter ein. Der 33-Jährige erlitt dabei nach Polizeiangaben so schwere Verletzungen, dass er notoperiert werden musste. Einige Tage später starb der Mann.