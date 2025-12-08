Brauchtum trifft DDR-Kultobjekt: Wie Simson-Blinker als Weihnachtskugeln Kunden im Netz begeistern – und warum der Nachschub knapp bleibt.

Leipzig - Wer auch zu Weihnachten von DDR-Zweirädern wie Simson & Co nicht genug kriegen kann, für den lohnt sich ein Blick ins Internet. Dort gibt es Weihnachtsbaumkugeln aus echten Blinklichtern der Kult-Mopeds zu kaufen. Und die haben sich als überraschender Verkaufsschlager erwiesen, wie einer der Anbieter Jan Hofmann (37) sagt.

Der gebürtige Thüringer bietet seit diesem Jahr in einem Onlineshop Upcycling-Möbel aus originalen Moped-Teilen an. Im November kamen dann die Weihnachtsbaumkugeln aus den Blinkern dazu. Zusammen mit einem Gehäuse aus dem 3D-Drucker und einem elektrischen Teelicht verleihen sie der Traditionstanne einen nostalgischen Schein.

„Absurd viele Likes“ für die Blinker-Kugeln

Hofmann erzählt, dass er vom Erfolg seines Angebots überrascht wurde. „Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt jemanden interessiert“, sagt der 37-Jährige, der inzwischen in der Oberpfalz lebt.

Nachdem er die ersten Blinker-Kugeln hergestellt hatte, lud er zwei Reels dazu auf Instagram hoch. Diese hätten für die Größe seines Accounts „absurd viele Likes“ erzielt. „Ich war völlig überrascht davon.“ An einem Samstag habe er 100 Blinker-Kugeln in den Shop geladen, am Montag seien sie bereits ausverkauft gewesen.

Originalteile mit Patina

Unbegrenzt nachproduzieren kann er die Ware nicht. „Es ist mir wichtig, gebrauchte Blinkerkappen zu nehmen“, sagt Hofmann. Die Originalteile müsse er erst auftreiben, bevor er für Nachschub sorgen könne.

Außerdem sei sein Onlineshop nur eine Nebenbeschäftigung. „Ich arbeite ja auch Vollzeit, und muss das zwischen Freundin, zwei Kindern, Haushalt irgendwie organisieren“, sagt Hofmann.

Der 37-Jährige ist allerdings nicht der Einzige, der Simsonblinker-Kugeln anbietet. Ein Zweiradshop aus dem sächsischen Werdau hat ein ähnliches Angebot, ebenfalls mit gebrauchten Teilen. „Die Blinkerkappen sind original DDR inkl. der Patina!“, heißt es dort.