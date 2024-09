Die Beamten rücken nicht nur zu Unfällen aus - sie sind immer wieder auch selbst in welche verwickelt. So sah die Entwicklung der vergangenen Jahre aus.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind Polizistinnen und Polizisten mit ihren Dienstfahrzeugen pro Jahr in gut 300 Verkehrsunfälle verwickelt. Im vergangenen Jahr waren es Zahlen des Innenministeriums zufolge 334 - und damit etwas mehr als in den Jahren 2021 und 2022 mit 326 und 328. Im Jahr 2019 hatte die Zahl der Verkehrsunfälle mit Polizeiwagen mit 284 niedriger gelegen.

Den Angaben zufolge ereigneten sich 15 Prozent der Unfälle bei eingeschaltetem Blaulicht. Etwa die Hälfte galt als „eigenverschuldet“, die fahrenden Beamten waren also die Verursacher. Alles in allem wurden in den Jahren 2019 bis 2023 47 Polizisten bei den Unfällen mit den Dienstwagen verletzt, so das Innenministerium weiter. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.

In Sachsen-Anhalt wurden laut der Polizeilichen Verkehrsunfallbilanz 2023 insgesamt 69.325 Verkehrsunfälle erfasst.