  3. Streit eskaliert: 35-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Bremer Hauptbahnhof kommt ein Mann mit lebensgefährlichen Messerstichen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Von dpa 16.01.2026, 16:32
Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild)

Bremen - Bei einer Auseinandersetzung nahe dem Bremer Hauptbahnhof ist ein 35-Jähriger von einem Unbekannten mit einem Messer niedergestochen worden. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. In der Klinik musste der Verletzte notoperiert werden. Zeugen konnten bei ihrer Befragung keine genaue Täterbeschreibung abgeben. Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nach weiteren Zeugen. Sie ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.