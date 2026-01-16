Wo ist Noah? Weiterhin wird nach dem Achtjährigen gesucht. Dabei sind auch Hubschrauber, Boote und Hunde im Einsatz. In einem Bereich intensiviert die Polizei ihre Ermittlungen.

Vermisster Junge – was wir wissen und was nicht

Nach dem verschwundenen Jungen wurde auch mit Spürhunden gesucht.

Frankfurt/Main - Seit Mittwoch wird in Frankfurt ein achtjähriger Junge vermisst. Die Suche nach ihm läuft auf Hochtouren. Mögliche Zeugen werden befragt, zudem werden Videos ausgewertet.

Was wir wissen:

Ablauf: Am Mittwochmorgen wurde Noah von einem Fahrdienst an der Weißfrauenschule im Frankfurter Bahnhofsviertel abgesetzt. Seitdem ist er verschwunden.

Aussehen: Das Kind ist etwa 1,35 Meter groß. Gekleidet war der Junge zum Zeitpunkt des Verschwindens unter anderem mit einer schwarzen Daunenjacke und einer grün-gelb-blauen Pudelmütze.

Suche: Nach dem Jungen wurde mit großem Aufwand gesucht. Bereits am Mittwoch war etwa die Wasserschutzpolizei am nahen Main im Einsatz. Am Donnerstag wurde die Suche ausgeweitet, unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers.

Weitere Ermittlungen: Der Bekanntenkreis von Noah und vor allem seine Familie werden durchleuchtet. Zwei Tage nach dem Verschwinden intensivierte die Polizei ihre Ermittlungen im familiären Umfeld. Aufnahmen der Videoüberwachung werden auch mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet. Mögliche Zeugen in den umliegenden Geschäften werden befragt, Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen.

Bisherige Ergebnisse: Einen Tag nach dem Verschwinden wurde in der Nähe der Schule ein Ranzen gefunden. Er gehört dem vermissten Kind.

Was wir nicht wissen: