Ein 35-Jähriger kommt im Landkreis Harburg von der Fahrbahn ab und prallt mit seinem Wagen gegen Bäume. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Hollenstedt - Ein 35-Jähriger ist mit seinem Kleintransporter im Landkreis Harburg von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt. Der Mann war am späten Freitagabend auf der K40 zwischen Hollenstedt und Dierstorf unterwegs, als er nach links von der Straße abkam und mit dem Fahrzeug gegen mehrere Bäume prallte, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer wurde demnach aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort.