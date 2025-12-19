In Sachsen-Anhalt ist an mehreren Standorten Chemieindustrie ansässig. In Bitterfeld-Wolfen soll nun eine Anlage entstehen. Der Bund will Fördermittel bereitstellen.

Magdeburg - Die Produktion von Batteriezellen in Sachsen-Anhalt soll durch Mittel des Bundes gefördert werden. Der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen soll 36 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium erhalten, wie die Staatskanzlei mitteilte. Dort entsteht eine Multiproduktionsanlage für Lithiumsalze in Batteriequalität.

„Mit Projekten wie der neuen Multi-Produktionsanlage von AMG Lithium in Bitterfeld-Wolfen schaffen wir Zukunftsperspektiven im Herzen unseres Mitteldeutschen Reviers“, erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff. Das Vorhaben zeige, „wie industrielle Wertschöpfung, technologische Souveränität und nachhaltige Produktion bei uns zusammenfinden können“.