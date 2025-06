In der Nacht ist gleich an zwei Stellen Rauch am Himmel über der Hauptstadt zu sehen: Fast zeitgleich gehen mehrere Dutzend Fahrzeuge in Flammen auf. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Berlin - Bei einem mutmaßlichen Brandanschlag in den Berliner Stadtteilen Britz und Lichtenberg sind 36 Transporter in Brand geraten. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr ging der erste Notruf kurz vor 3 Uhr ein. Weshalb es zu den Fahrzeugbränden kam und ob diese in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen seien in vollem Gange, erklärte ein Sprecher der Berliner Polizei.

In der Buchberger Straße (Berlin-Lichtenberg) standen etwa 17 Transporter eines Telekommunikationsunternehmens in Flammen. Im Koppelweg (Berlin-Britz) waren insgesamt 19 Transporter eines Paketzulieferers betroffen. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Brände an beiden Standorten. Personen wurden aktuellen Angaben zufolge nicht verletzt.