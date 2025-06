Weißenfels - Die Syntainics MBC kommen dem endgültigen Kader für die nächste Saison immer näher. Als vierte Neuverpflichtung hat der deutsche Basketball-Pokalsieger RJ Gunn vom slowakischen Vizemeister BK Inter Bratislava für das anstehende Spieljahr verpflichtet, wie der Verein mitteilte. Damit erhöht sich die aktuelle Kaderstärke auf acht Profis.

Der 25 Jahre alte US-Amerikaner erzielte in der vergangenen Saison in 48 Ligaspielen durchschnittlich 13,9 Punkte und 7,4 Rebounds. In der verbandsunabhängigen European North Basketball League (ENBL) kam der 2,01 Meter lange Power Forward in 12 Partien auf durchschnittlich 15,7 Zähler und 6,3 Rebounds.

Vor allem mit Würfen jenseits der Dreierlinie sorgt Gunn für Gefahr. In der slowakischen Liga lag sein Durchschnitt bei 48,6 Prozent, in beiden Ligen waren es 41,2 Prozent. Die neue Saison startet am 26. September.