Eine Betrunkene attackiert eine andere Frau erst verbal, dann greift sie zum Messer und sticht zu. Das hat fatale Folgen.

Halle (Saale) - Bei einer Messerattacke vor einem Mehrfamilienhaus in Halle (Saale) ist eine 47-Jährige am Abend ums Leben gekommen. Als mutmaßliche Täterin wurde eine 37 Jahre alte Deutsche festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Sie sei zum Tatzeitpunkt stark betrunken gewesen, hieß es von den Ermittlern.

Die jüngere Frau soll das Opfer auf der Straße zunächst verbal bedroht haben. Danach habe sie auf die Ältere eingestochen. Ein aufmerksamer Anwohner habe sofort die Polizei alarmiert, die die mutmaßliche Täterin noch am Tatort vorläufig festnehmen konnte.

Die 47-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen noch in eine Klinik, starb dort aber einige Zeit später. Die Tatverdächtige kam in Polizeigewahrsam, die Staatsanwaltschaft Halle stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.