Die Polizei Dormagen fand am Freitagnachmittag in einer Wohnung eine 37-jährige Tote.

Dormagen - Ein 17-Jähriger soll in Dormagen seine Mutter getötet und seinen Stiefvater lebensgefährlich verletzt haben. Der Jugendliche befindet sich nach seiner Festnahme in Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf sagte. Das Motiv für die Tat sei bislang unklar, der 17-Jährige sei noch nicht vernommen worden. Die Leiche solle obduziert werden.

Die Polizei hatte nach einem Hinweis auf ein „innerfamiliäres Gewaltdelikt“ am Freitagnachmittag in einer Dormagener Wohnung die Leiche einer 37-jährigen Frau entdeckt. In der Wohnung befand sich nach Angaben des Staatsanwalts auch ihr Ehemann, der schwerste Verletzungen aufwies. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen in ein Krankenhaus, sein Zustand sei kritisch.

Der Verdacht fiel schnell auf den Sohn der Frau, der aber nicht am Tatort angetroffen wurde. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Bei der Suche setzte sie auch Diensthunde und einen Hubschrauber ein. Da es Hinweise darauf gab, dass der Gesuchte sich im Bereich der A57 aufhalten könnte, sperrten die Beamten kurzzeitig die Autobahn. Wenig später sei der 17-Jährige in einem nahegelegenen Waldstück festgenommen worden.