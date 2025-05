Polizeieinsatz in Erfurt: Ein 31-Jähriger soll einem 37 Jahre alten Mann mit einem Messer Stichverletzungen zugefügt haben.

In Erfurt wurde ein 37-Jähriger durch ein Messer schwer verletzt. (Symbolbild)

Erfurt - Bei einem Streit zwischen zwei Männern und einer Frau in Erfurt ist ein 37-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Mann sei nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Vorausgegangen war ein Streit. Ein 31 Jahre alter Mann soll dem 37-Jährigen mit dem Messer Stichverletzungen zugefügt haben, erläuterte ein Sprecher der Polizei. Der mutmaßliche Täter befindet sich den Angaben zufolge in polizeilichen Maßnahmen und sei kooperativ.

Die Tat ereignete sich in seiner Wohnung. Der verletzte 37-Jährige war in Begleitung einer 34 Jahre alten Frau dort. Die genauen Hintergründe der Tat und wie es zu dem Streit kam, ermittelt die Polizei noch, hieß es. Zu einem möglichen Tatmotiv konnte die Polizei zunächst nichts sagen.