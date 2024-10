In Dresden wird jetzt jedes Jahr Oldtime-Jazz als Volksfest zelebriert - seit mehr als einem halben Jahrhundert schon. Auch diesmal reisen Bands aus mehreren Ländern Europas an.

Dresden - 39 Bands und Solisten aus mehreren europäischen Ländern bestreiten das Internationale Dixieland Festival Dresden im Mai 2025. Darunter befinden sich Formationen aus Belgien, Dänemark, Frankreich und Portugal, teilten die Veranstalter mit. Bei 48 Konzerten soll es insgesamt 250 Stunden Traditional Jazz geben. Tickets für die 53. Ausgabe des größten europäischen Dixieland Festivals sind ab diesen Freitag zu haben.

110 Stunden Jazz werden kostenlos geboten

Das Spektakel ist vom 10. bis 18. Mai geplant. Neben altbewährten Spielstätten wie der Freilichtbühne im Großen Garten und dem Terrassenufer gibt es auch ein paar neue Bühnen, darunter im Kaufpark Nickern und im Club Tante JU. Dank eines Firmensponsorings ist die Jazzmeile in der Innenstadt für mehrere Jahre gesichert. Dort können die Fans wie auch bei einigen anderen Konzerten kostenlos Jazz genießen - insgesamt 110 Stunden.

Der Veranstalter möchte nach eigenem Bekunden neben bewährten Programmpunkten zunehmend auch frischen Wind in das Festival bringen - mit neuen Konzertformaten, jungen Bands, neuen musikalischen Angeboten und Spielstätten. „Dieser Ansatz hat sich bewährt und wird auch das Festival 2025 prägen“, betonte Festival-Sprecher Hendrik

Meyer.

Erstmals offene Bühne für Hobbymusiker

So soll es im kommenden Jahr erstmals eine „Open Stage“ geben. Auf einer Bühne auf der Prager Straße bekommen dann Bands und Solisten die Chance, ihr Können vor Publikum zu beweisen. Sie müssen sich dafür nur anmelden. Dixie-Klassiker wie das Familienfest im Dresdner Zoo, die Riverboat Shuffle auf der Elbe oder das Dixie-ABC für die kleinsten Fans sind gleichfalls im Angebot.

Das Dixieland Festival in Dresden ist eine feste Institution. Schon vor dem Fall der Mauer trafen sich hier Jazzer aus Ost und West. Die Organisatoren nehmen für sich in Anspruch, das größte europäische Festival für Oldtime-Jazz auszurichten und sehen Dresden als „Hauptstadt von Dixieland“ in Europa. In den Jahren vor der Pandemie zählte der Veranstalter bis zu 350.000 Zuschauer pro Ausgabe.