Leipzig - Mehrere Täter sollen einen 40-Jährigen in einer Bar in Leipzig angegriffen und geschlagen haben. Der Mann kam nach dem Angriff in der Nacht zum Montag verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Leipzig am Montag mitteilte. Polizisten stellten demnach einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.