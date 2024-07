Genthin - Angeblich aus Freude über den Ausgang eines EM-Fußballspiels hat ein Mann in Genthin (Jerichower Land) mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen. Beamte hörten die Schüsse am Freitagabend im Kommissariat, wie die Polizei in Burg mitteilte. Es stellte sich heraus, dass der 41-Jährige eine Erlaubnis für den Besitz der Waffe hat. Er erklärte, dass er den Sieg der spanischen Nationalmannschaft im Viertelfinale der EM feiere. Zwölf Schüsse habe er in die Luft abgegeben und sei dann zurück in seine Wohnung gegangen. Die Polizeibeamten fanden in der Wohnung allerdings auch ein verbotenes Springmesser sowie einen Schlagring. Gegen den Mann läuft jetzt eine Anzeige.