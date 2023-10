Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Burgwalde - Ein 42-jähriger Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der A38 bei Burgwalde (Landkreis Eichsfeld) schwer verletzt worden. Am frühen Montagmorgen sei der Mann ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge entstand bei dem Auto des 42-Jährigen ein Totalschaden. Die Fahrbahn wurde in Richtung Göttingen wegen ausgelaufener Betriebsstoffe für mehrere Stunden gesperrt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.