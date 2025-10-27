Weil die Wirtschaft in Deutschland langsam anzieht, sollen auch Niedersachsens Steuereinnahmen steigen. Wie geht die rot-grüne Landesregierung damit um?

Hannover - 441 Millionen Euro mehr in diesem Jahr, 592 Millionen Euro mehr im nächsten Jahr – Niedersachsen kann voraussichtlich mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als zuletzt prognostiziert. Dennoch sieht die rot-grüne Landesregierung kaum Möglichkeiten für neue Ausgaben. „Unter dem Strich ergeben sich für dieses und das kommende Jahr keine Spielräume“, sagte Finanzminister Gerald Heere (Grüne).

Hintergrund ist die sogenannte Konjunkturkomponente. Diese sieht vor, dass das Land in wirtschaftlich schlechten Phasen Geld aus seiner Rücklage ausgeben und mehr Kredite aufnehmen darf. Zieht die Wirtschaft wieder an, muss das Land dagegen Kredite tilgen oder in die Rücklage einzahlen. Für 2025 und 2026 führen diese Effekte laut Heere trotz des Steuerplus in etwa zu einem Nullsummenspiel für Niedersachsen.

So hoch sind Niedersachsens Steuereinnahmen

Zusätzlichen Ausgabewünschen müsse er „aktuell eine klare Absage erteilen“, sagte der Grünen-Politiker. Nach Jahren, in denen die Steuerprognosen kräftig nach unten korrigiert werden mussten, sei der jetzt prognostizierte leichte Aufschwung „kein Grund zur Entwarnung“.

Insgesamt werden für Niedersachsen im Jahr 2025 rund 36,3 Milliarden Euro an Steuereinnahmen erwartet, für 2026 sind es rund 37,5 Milliarden Euro.

Auch für die niedersächsischen Kommunen werden mittlerweile höhere Steuereinnahmen erwartet als noch im Frühjahr. Die Städte und Gemeinden können demnach in diesem Jahr mit 275 Millionen Euro mehr aus Steuern rechnen und im Jahr 2026 mit 318 Millionen Euro mehr.