Erfurt - Der Hotel-Manager Mark Kühnelt bleibt Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Thüringen. Kühnelt sei bei einer Mitgliederversammlung einstimmig im Amt bestätigt worden, teilte der Verband mit. Als Vizepräsidentinnen seien Monika Lips und Jacqueline Schambach ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt worden. Der Unternehmerverband für das Thüringer Gastgewerbe wurde im Jahr 1990 gegründet und hat nach eigenen Angaben heute mehr als 1.100 Mitglieder.