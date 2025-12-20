In Bremen ist ein Fußgänger gegen eine Straßenbahn gelaufen und seinen Verletzungen erlegen. Der Fahrer erlitt einen Schock.

Bremen - Ein 46-Jähriger ist in Bremen-Hastedt von einer Straßenbahn erfasst worden und kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Freitagnachmittag zu Fuß unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Laut Zeugen ging er kurz nach einer Haltestelle unvermittelt über die Straße und bemerkte offenbar nicht die fahrende Straßenbahn. Trotz Notbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 46-Jährige prallte gegen die Frontscheibe der Straßenbahn und fiel auf die Straße. Durch den Unfall zog er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der 21 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst behandelt sowie von einem Seelsorger betreut.