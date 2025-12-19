Am Abend des 20. Dezembers 2024 fuhr ein Mann mit einem Auto mitten in den vollen Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Am Samstag jährt sich der Anschlag zum ersten Mal. Wir berichten mit einem umfangreichen Liveticker vom Gedenktag.

Ein Jahr nach dem Anschlag – Liveticker zum Jahrestag des Anschlages in Magdeburg

Der Gedenkstein für die Opfer des Anschlags in Magdeburg wurde eingeweiht.

Magdeburg. – Am 20. Dezember jährt sich der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zum ersten Mal. An diesem Samstag wird die Stadt innehalten. Der Weihnachtsmarkt bleibt geschlossen. Es sind mehrere Gottesdienste und eine Lichterkette in der Innenstadt geplant. Wir berichten am Samstag in einem ausführlichen Liveticker vom Gedenktag in Magdeburg.

12.14 Uhr: Stadt bietet Online-Lichterkette an

Wie die Stadt mitteilt, wird als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität von Kirchen, Vereinen und Stadtverwaltung heute eine Menschen-Lichter-Kette organisiert. Zudem besteht die Möglichkeit, sich an einer Online-Lichterkette zu beteiligen und eine virtuelle Kerze anzünden.

Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität organisieren Kirchen, Vereine und Stadtverwaltung am 20.12. eine Menschen-Lichter-Kette. Zudem besteht die Möglichkeit, sich unter https://t.co/wySae7t7mP

an einer Online-Lichterkette zu beteiligen und eine virtuelle Kerze anzünden.🕯️ pic.twitter.com/NId4HMDSDv — Ottostadt Magdeburg (@Ottostadt) December 20, 2025

12.09 Uhr: Gedenkgottesdienst in Johanniskirche ist beendet

Nach dem letzten Leidbeitrag stehen die Menschen in der Kirche jetzt auf. Ein Sprecher bedankt sich für den Besuch und kündigt noch einmal die Gedenkstunde am Abend sowie die geplante Lichterkette an.

Der Gedenkgottesdienst in der Johanniskirche in Magdeburg hat rund eine Stunde gedauert. Foto: Alexander Walter

12.05 Uhr: Messe als politische Botschaft

Insgesamt ist der Gottesdienst hier ein starkes Plädoyer dafür, dass Menschen sich auch nach so schrecklichen Taten wie dem Anschlag vom 20. Dezember nicht dem Hass und der Spaltung hingeben sollten - sondern erst recht versuchen sollten, auf den Nächsten zuzugehen, zu helfen, das Verbindende zu suchen.

Die Messe ist damit auch eine politische Botschaft mit Blick auf Kräfte, die anderes fürs Land im Sinn haben.

12.02 Uhr: Telefonnummer freigeschaltet - Gefühle am Gedenktag bewältigen

Für Menschen, die über ihre Gefühle und Sorgen heute am Anschlagstag sprechen möchten, ist in den kommenden Stunden eine Telefonnummer der Kirchgemeinden freigeschaltet: 0391/5410637

12 Uhr: Bürgermeisterin möchte Mitgefühl, welches lauter ist als Hass

Wir ziehen uns nicht zurück, wir spalten nicht, lassen Sie uns Räume schaffen, in denen wir einander zuhören. Unsere Gemeinschaft könne stärker sein als jede Gewalt. Trauer könne lähmen, aber auch heilen. "Lassen Sie uns eine Stadt sein, in der Mitgefühl lauter ist als Hass", sagt Regina Dolores Stiehler-Hinz.

Diese Kirche, die fünfmal zerstört und wieder aufgebaut wurde, sei auch ein Sinnbild dafür, dass Heilung auch nach so schweren Ereignissen möglich ist, sagt Landesbischof Friedrich Kramer, Evangelische Kirche Mitteldeutschland.

11.59 Uhr: FCM-Spiel gegen Kaiserlautern - Fanszene plant Gedenkaktion

Ausgerechnet am Gedenktag des Anschlags wird der FCM um 13 Uhr gegen Kaiserslautern das letzte Spiel der Hinrunde begehen.Die Mannschaft wird in Gedenken des Anschlags mit Trauerflor auflaufen, die aktive Fanszene plant eine besondere Gedenkaktion.

FCM spielt gegen Kaiserslautern: Vor dem Einlass zum Gästeblock hängt ein großes Banner samt Blumengesteck. Foto: Tobias Buschendorf

So werden Fans gebeten im Gästeblock nach Möglichkeit eine dem Anlass entsprechende dunkle Oberbekleidung zu tragen, um auch auf dieser Ebene ein geschlossenes und einheitliches Bild abzugeben.

Außerdem verteilen die Fans des FCM in ihrem Block besondere Fanschals. Vor dem Spiel soll es eine Gedenkminute geben und der Stadionsprecher wird ein paar Worte sagen.

11.55 Uhr: Band spielt weiteres Lied - Bürgermeisterin spricht erneut

Die Band um Simon Becker spielt ein weiteres Lied: "Sei still mein Herz, sei still und vertrau auf deinen Gott."

"... der deine Wunden kennt, sie verbindet und heilt, der dich nach Hause bringt, wenn du verloren bist..."

Ihr seid nicht allein eure Stadt trägt euch, sagt jetzt Bürgermeisterin Regina Dolores Stiehler-Hinz an die Adresse der Opfer, Angehörigen und alle Betroffenen.

11.52 Uhr: Fürbitte für Opfer, deren Familien und alle Helfer

Im Gottesdienst in der Johanniskirche folgt jetzt eine Fürbitte für die Opfer, deren Familien, alle Helfer: "Wir rufen zu dir, Gott schenke Kraft und Hoffnung."

11.49 Uhr: Pastorin spricht über Magdeburg-Tattoo zum Anschlag

Nach dem Anschlag taucht ein Motiv immer wieder in den sozialen Medien auf: "Pray for Magdeburg", sagt Pastorin Marina Franz von der Baptistengemeinde Magdeburg. Ein Tattoo-Studio habe damals angeboten, das Tattoo kostenlos zu stechen.

"Wenn es hilft, mögen Sie jetzt vielleicht denken", sagt sie. "Aber ja es hilft, alles was es braucht, ist einen Moment inne zuhalten und einen einfachen, ehrlichen Satz zu sagen." Wie Gott helfe, wisse sie nicht, aber er tue es.

11.47 Uhr: "Magdeburger Segenslied" wird gesungen

Nach der Rede des Bischofs wird jetzt das "Magdeburger Segenslied" gesungen, geschrieben von Magdalena Kraus, Michelle Strobel und Magne Moll.

11.46 Uhr: Rede des Bischofs - in Fremden Bruder und Schwester erkennen

Ein alter Rabbi habe einmal gesagt: Die Nacht höre auf „wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blicken kannst und darin deine Schwester oder deinen Bruder siehst. Bis dahin ist die Nacht noch bei uns", sagt der Bischof.

Die Botschaft: Statt sich selbst allein der Nächste zu sein oder Hass zu verbreiten und gegen andere zu hetzen, sei es die Fähigkeit, auch in Fremden die Schwester oder den Bruder zu erkennen - die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben der Menschen und der Völker.

11.44 Uhr: Hoffnung durch Lichtermeer in Magdeburg

Der Anschlag habe Chaos und Verwüstung angerichtet und vielen Menschen unsägliches Leid gebracht. "Und nach einem Jahr merken wir, dass die Finsternis immer noch da ist: Da sind Lücken, die der Verlust eines Menschen in Familien und Freundeskreise gerissen hat und sich nicht einfach wieder schließen. Unzählige tragen Verletzungen an Körper und Seele, die so schnell nicht heilen. Die Geräusche des Abends bleiben manchen bis heute im Ohr, das Gesehene im Gedächtnis; beides ruft immer wieder Erinnerungen hervor. Das Leben ist ein anderes, es ist ein Stück dunkler geworden."

"Nie aber kann die Dunkelheit das ganze Licht erfassen. Immer wieder – so die Überzeugung gläubiger Menschen – lässt Gott es auf neue Weise aufflackern oder sogar erstrahlen", sagt der Bischof weiter.

Und auch das Lichtermeer im vergangenen Jahr und am heutigen Abend vor dieser Kirche und an anderen Orten zeugen davon, dass wir die Hoffnung auf ein würdevolles und menschenfreundliches Miteinander zum Wohle aller und unseres Gemeinwohls nicht aufgeben.

11.41 Uhr: Katholischer Bischof spricht

Nun wurde das Wort an den Katholischen Bischof Gerhard Feige übergeben. Er thematisiert in seiner Predigt das Handeln des Barmherzigen Samariters, der aus Mitleid - nicht aus dem Gedanken um das eigene Seelenheil - einem Bedürftigen hilft.

"Wer wird mir oder wem werde ich zum Nächsten“? Liebe definiert nämlich nicht den Nächsten, sondern entdeckt ihn. Wenn jemand in seinem Herzen Liebe hat, wird sie ihm zeigen, wer seiner Hilfe bedarf. Liebe geht deshalb auch über die Grenzen von Herkunft und Zugehörigkeit hinaus, damals wie heute. Liebe öffnet das Herz", sagt der Bischof hier.

11.38 Uhr: Musik von Chor und Band prägen Gottesdienst

Der Gottesdienst ist hier sehr stark geprägt und durchzogen von Musikbeiträgen von Chor, Solisten und Band - die mit ihren Stücken hier für eine sehr getragene Atmosphäre sorgen.

11.37 Uhr: Pastor Clemens Fisher kommt zu Wort

"Was wir in der Situation brauchen, ist Bestärkung von ganz oben", sagt Pastor Clemens Fisher von der der Evangelischen Allianz Magdeburg. Er lehnt sich an Jesu Geburt, den bevorstehenden Heiligabend und das Weihnachtsfest an, "Ehre sei dir Gott".

11.32 Uhr: Wunsch nach friedlichem Weihnachten

Die Betroffene spricht weiter: Die Helfer, Krankenhäuser hätten Großes geleistet. "Ich wünsche allen trotz der schrecklichen Tat ein friedliches Weihnachtsfest", sagt die Frau.

11.31 Uhr: Betroffene des Anschlags spricht Beileid aus

Nun erhält eine Betroffene das Wort. Sie wolle vor allem sprechen, um den Betroffenen eine Stimme zu geben, sagt sie. Zuerst spricht sie den Angehörigen des beim Anschlag getöteten Jungen ihr tiefes Beileid aus.

Die Betroffene berichtet vom Chaos des Anschlagsabend, erst das Auto, kurze Stille, dann Chaos, laute Schreie von Verletzten. Die Situation der Helfer, die entscheiden mussten, wem zuerst zu helfen sei. Die Stadt habe damals das große Glück gehabt, dass so viele Helfer vor Ort waren. "Mein großer Dank geht an alle diese Helfer."

Eines habe der Abend gezeigt: "Wir sind füreinander da, lassen uns trotz der Tat unser Weihnachten nicht nehmen." Der Gedenktag heute - auch mit Schließung des Weihnachtsmarkts - sei ein richtiger Schritt.

11.25 Uhr: Nächstenliebe in Notsituation

"Wir spürten trotz der Verletzungen bei den Patienten keine Wut", sagt der Arzt, sondern vor allem Dankbarkeit. Nach einem solch tragischen Ereignis sei für die Opfer nichts mehr wie es war. Was ihn dennoch berühre sei die gelebte Nächstenliebe in der Notsituation des Anschlags. "Lassen Sie uns diesen Geist aufbewahren."

11.23 Uhr: Arzt berichtet vom Massenanfall von Verletzten

Jetzt spricht Dr. med. Senat Krasnici, Chefarzt der Unfallchirurgie im Johanniter Krankenhaus Stendal. Man habe am Anschlagsabend per Telefon die Nachricht erhalten, dass ein Massenanfall von Verletzten zu erwarten sei, allein für sein Krankenhaus mindestens zehn Personen. Für die Mitarbeiter im Klinikum sei es völlig selbstverständlich gewesen zu helfen. Binnen zwei Stunden habe man 16 Patienten helfen und behandeln können.

11.22 Uhr: Notfallseelsorger spricht vom Abend des Anschlags

In der Kirche spricht jetzt Karsten Wohlfahrt, Notfallseelsorger aus dem Team Halberstadt. Er kam am Abend des Anschlags mit seinem Team an den Ort des Attentats. Zwischen all dem Chaos und Leid sei am 20. Dezember auch das Gefühl vorhanden gewesen, nicht allein zu sein.

Notfallseelsorger, die da hingehen, wo die meisten Tränen fließen. Feuerwehrleute, Sanitäter, die Verletzten helfen. "Alle Helfer eine, dass sie im Fall der Fälle bereit seien zu helfen. Diese Gemeinschaft zu leben, macht uns bei aller Trauer auch stark."

11.16 Uhr: Gottesdienst in Johanniskirche durch Musik geprägt

Der Gottesdienst ist hier zunächst geprägt von Musik. Der Magdeburger Musiker Simon Becker spielt mit seiner Band eines seiner eigenen Lieder. "Ich sehne mich nach Sonne, nach Wärme und nach Licht, ich sehne mich nach Antwort auf die Kälte dieser Zeit hatte keine Ahnung, was Frieren wirklich heißt", singt hier die Band. "Ich spüre, dass du mich nicht vergisst."

Die beiden Geistlichen, die die einleitenden Worte gesprochen haben, waren Regionalbischöfin Bettina Schlauraff und Kathedralpfarrer Daniel Rudloff.

11.08 Uhr: Kerzen für Anschlagsopfer

"Wir stellen Kerzen auf, sie brennen in diesem Gottesdienst für die sechs Menschen, die beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt ums Leben kamen", sagt eine Geistliche vorne vor dem Chor. Eine weitere Kerze brenne für all jene, die beim Anschlag an Leib und Seele verletzt wurden.

11.06 Uhr: Gottesdienst beginnt mit Chorgesang

Der Gottesdienst wird hier mit lautem Glockenläuten und dem Gesang des Chores eröffnet. Die Kirchenvertreter ziehen gemeinsam mit einer brennenden Kerze ein. Die Kerze trägt Magdeburgs Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz.

Der Ökumenische Gottesdienst in der Johanniskirche wurde mit Glockengeläut und Chorgesang eröffnet. Foto: Alexander Walter

11.02 Uhr: Politiker bei Gedenkveranstaltungen in Magdeburg dabei

Die Stadt gedenkt der Opfer des Anschlags heute mit zwei großen Veranstaltungen. So findet in der Johanniskirche zunächst der Ökumenische Gottesdienst der Kirchen in Magdeburg, welcher pünktlich um 11 Uhr gestartet ist, statt. An diesem nehmen auch Politiker, wie Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) teil.

Am späten Nachmittag um 17 Uhr ist die zentrale Gedenkstunde der Stadt ebenfalls in der Kirche geplant. Dazu werden unter anderem Ministerpräsident Reiner Haseloff und Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) erwartet.

11 Uhr: Sicherheit beim Gedenkgottesdienst

Vor der Johanniskirche haben sich bereits Fernsehteams aus ganz Deutschland eingefunden.

Menschen haben auch am Morgen Blumen vor der Johanniskirche niedergelegt, Fernsehteams aus ganz Deutschland sind vor Ort. Foto: Alexander Walter

Das Thema Sicherheit spielt beim Gedenkgottesdienst eine große Rolle. Jeder, der diesen besuchen möchte, muss durch eine Schleuse. Dort kontrolliert Security-Personal die Taschen der Besucher.

Der Gottesdienst findet unter strengen Sicherheitsauflagen statt. Besucher und Presse mussten durch eine Schleuse. Foto: Alexander Walter

10.50 Uhr: 200 Gäste wurden in die Johanniskirche eingeladen

Rund 200 Gäste sind für den Ökumenischen Gottesdienst heute eingeladen worden, noch sind im hinteren Bereich der Kirche einige Stuhlreihen leer.

Der Ökumenische Gedenkgottesdienst in der Johanniskirche in Magdeburg ist bereits gut besucht. Foto: Alexander Walter

10.48 Uhr: Gedenkstein für Opfer eingeweiht

Der Gedenkstein für die Opfer ist nun an der Hartstraße neben dem Rathaus eingeweiht. Menschen halten inne, manche brechen in Tränen aus. Gestecke, Blumen und Schleifen zieren den Fuß des Findlings, darunter auch von rechten Gruppierungen

Der Gedenkstein für die Opfer des Anschlags in der Hartstraße wurde eingeweiht. Foto: Rainer Schweingel

10.41 Uhr: Johanniskirche füllt sich vor Gedenkgottesdienst

Um 11 Uhr findet in der Johanniskirche in Magdeburg ein Ökumenischer Gedenkgottesdienst statt. Knapp 20 Minuten vor Start füllt sich die Kirche. Die Stadtspitze ist nahezu komplett vertreten. Auch Vertreter der meisten Kirchen wurden bereits gesehen, so auch Pfarrer Boris Ustimenko von der russisch-orthodoxen Gemeinde in Magdeburg.

Der Gedenkort am Portal der Johanniskirche ist für den heutigen Gedenktag zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vorbereitet. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Mahnwache, Lichterkette, Gottesdienste: So läuft der Gedenktag in Magdeburg

Die Stadt gedenkt am Sonnabend der Opfer und Betroffenen des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt. Den Auftakt bildet am Samstag ab 11 Uhr ein öffentlicher Ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Magdeburger Johanniskirche. Von 17.30 bis 18.30 Uhr ist die Gedenkstunde für Betroffene und Hinterbliebene sowie geladene Gäste in der Johanniskirche.

Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität sowie zum Schutz des Gedenkorts haben die Kirchen und Religionen in Magdeburg zu einer Menschen-Lichter-Kette rund um den an diesem Tag geschlossenen Weihnachtsmarkt aufgerufen.

Mehrere Versammlungen am Samstag in Magdeburg angemeldet

Neben den offiziellen Gedenkveranstaltungen gibt es laut Versammlungsbehörde der Polizei weitere Anmeldungen für Samstag. Die meisten angemeldeten Versammlungen finden im Bereich um den Alten Markt statt. Weitere Versammlungen finden im Bereich Willy-Brandt-Platz, Hasselbachplatz und Domplatz statt. Die Polizei rechnet mit mehreren Tausend Teilnehmern. Zwei Versammlungen wurden als Aufzug angemeldet, die restlichen als stationäre Kundgebungen.

Unter den privat angemeldeten Versammlungen befindet sich nach Informationen der Redaktion eine von einer Privatperson angemeldete ganztägige Mahnwache nahe dem Alten Markt samt Lichterkette. Zudem ist von einer weiteren Privatperson ein sogenannter „Trauermarsch“ ab dem Hauptbahnhof am Nachmittag angemeldet worden. Im Internet heißt es, er solle um 16 Uhr starten und zum Alten Markt sowie zum Domplatz führen.

Weiterhin ist ein Autokorso als Versammlung angemeldet worden. Dieser soll von Brandenburg über die B1 nach Magdeburg führen.

Mahnwachen soll es von der Domgemeinde Magdeburg am Domplatz geben, vom Bündnis Solidarisches Magdeburg am Hasselbachplatz sowie von der Partei Die Linke am Willy-Brandt-Platz. Alle Mahnwachen sind für die Zeit von 14 bis 20 Uhr angekündigt.

Flugverbot und Straßensperren am Samstag in Magdeburg

Im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen hat die Polizei darauf hingewiesen, dass für den Innenstadtbereich am 20. Dezember ganztägig ein Flugbeschränkungsgebiet für unbemannte Luftfahrsysteme (ULS), sogenannte „Drohnen“ gelte.

Am Samstag werden zahlreiche Straßen im Innenstadtbereich rund um den Alten Markt temporär gesperrt. Es muss mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Stadtverwaltung und Polizei bitten deshalb, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Innenstadt-Parkhäuser und Galeria-Parkplatz sollen mit dem Auto erreichbar bleiben.

Am 20.12.2025 jährt sich der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in #Magdeburg zum ersten Mal. Zahlreiche Menschen wollen sich zum gemeinsamen Gedenken & Trauern versammeln. Bitte beachtet folgende #Verkehrshinweise: https://t.co/PE9STIoWr7 #md2012 pic.twitter.com/qse3DmgoSC — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 16, 2025

Video: Anschlag in Magdeburg: Prozess gegen den Attentäter beginnt am 10. November

