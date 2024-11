Zehn kolumbianischen Beschäftigten eines Pflegeheims in Wilstedt droht die Abschiebung. Angehörige der Bewohner haben eine Petition gestartet. Zehntausende haben bereits unterzeichnet.

Rund 48.000 Menschen haben schon die Petition für den Abschiebestopp von Pflegekräften in Wilstedt unterzeichnet. (Symbolbild)

Wilstedt - Eine Online-Petition gegen die drohende Abschiebung von Beschäftigten eines Pflegeheims in Wilstedt (Landkreis Rotenburg) haben innerhalb weniger Tag fast 48.000 Menschen unterzeichnet. Die Petition war am Donnerstag von Angehörigen der Bewohner des auf Demenzerkrankungen spezialisierten Heims gestartet worden. Das Thema treibe viele Menschen um, sagte Heimbetreiber Tino Wohlmacher: „Wir haben in ein Wespennest gestochen.“

Gefahr durch drohende Abschiebung

Zehn kolumbianischen Beschäftigten, die vor allem im Pflegebereich arbeiten, droht wegen abgelehnter Asylanträge die Abschiebung. Dadurch sei der Betrieb des Heims in Gefahr, so Wohlmacher. Insgesamt arbeiten in dem Haus 40 Beschäftigte, belegt sei es aktuell mit 45 Bewohnern. Es sei weiter unklar, wie es mit den kolumbianischen Mitarbeitern weitergehe.

Das bestätigte auch ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums. Die Entscheidungen über die jeweiligen Einzelfälle würden von der Ausländerbehörde des Landkreises Rotenburg getroffen. Das Ministerium stehe aber mit ihr in Kontakt, um die rechtlichen Gegebenheiten zu klären und mögliche Handlungsoptionen zu prüfen.