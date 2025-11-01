Die Feuerwehr wird am Reformationstag zu einem Einfamilienhaus gerufen. Dort brannte es am Einfamilienhaus eines Seniorenpaares.

Falkenstein/Harz - Ein Feuer hat an einem Einfamilienhaus in Falkenstein/Harz (Landkreis Harz) laut einer ersten Schätzung einen Schaden von etwa 50.000 Euro angerichtet. Der Brand brach am Freitagabend am Garagentor des Hauses eines Rentnerehepaares aus, das zu der Zeit nicht zu Hause war, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr rückte mit knapp 50 Kräften an und löschte das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen die Flammen über die Holzabdeckung der Toreinfahrt auf das Dach des Einfamilienhauses über und beschädigten neben der Regenrinne auch zwei Fenster. Durch die Hitze wurden die Hausfassade und das Hoftor beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Brand im Ortsteil Ermsleben laut Polizei niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Es gebe keinen Hinweis auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Ein technischer Defekt sei wahrscheinlich, sagte ein Sprecher. Das Haus sei weiterhin bewohnbar.