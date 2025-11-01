weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Niedersachsen und Bremen: ruhige Halloween-Nacht für Polizei

Kriminalität Niedersachsen und Bremen: ruhige Halloween-Nacht für Polizei

Nach der Halloween-Nacht zieht die Polizei in Niedersachsen und Bremen eine positive Bilanz. Es gab keine außerordentlichen Einsätze. In Hannover soll auch Präventionsarbeit dazu beigetragen haben.

Von dpa 01.11.2025, 09:14
In Niedersachsen und Bremen kam es in der Halloween-Nacht zu keinen außergewöhnlichen Einsätzen. (Symbolbild)
In Niedersachsen und Bremen kam es in der Halloween-Nacht zu keinen außergewöhnlichen Einsätzen. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen ist es in der Halloween-Nacht zu keinen außergewöhnlichen Einsätzen gekommen. Sämtliche Polizeidirektionen in den Bundesländern bezeichnen die Nacht von Freitag auf Samstag als „ruhig“. Wie es an Feiertagen und Festen zu erwarten ist, seien mehr Menschen als sonst auf den Straßen unterwegs gewesen, aber ohne herausragende Zwischenfälle. Vereinzelt seien Böller geworfen und Mülleimer in Brand gesteckt worden. Die Polizei Hannover teilte mit, dass es im Vorhinein größere Präventionsarbeit gegeben habe und im Vergleich zum Vorjahr, als Beamte bei Einsätzen angegriffen wurden, sei Halloween gut bearbeitbar gewesen.