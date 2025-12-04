1.500 Böller und Raketen bis unters Dach: Die Polizei stoppt einen Transporter voller Feuerwerk auf der A12.

Frankfurt (Oder) - Die Polizei hat auf der A12 bei Frankfurt (Oder) in einem Kleintransporter 500 Kilogramm Pyrotechnik sichergestellt. Das Fahrzeug sei am Mittwochvormittag bis unters Dach mit 1.500 Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 und F3 beladen gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Die Pyrotechnik wurde demnach in Polen gekauft. Mitgeführte Quittungen bestätigten den Kauf.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gegen den 24-jährigen Beifahrer ein. Der Transporter wurde entladen, die beschlagnahmte Pyrotechnik soll zu einem späteren Zeitpunkt vernichtet werden. Der Fahrer konnte seine Reise fortsetzen.

Pyrotechnik der Kategorien F3 und 4 darf nur mit besonderer behördlicher Erlaubnis gekauft und abgebrannt werden. Im normalen Handel ist Silvester-Feuerwerk der Kategorien F1 und 2 zu haben.

1,3 Tonnen illegales Feuerwerk in Transporter entdeckt

In der vergangenen Woche beschlagnahmte die Polizei 1,3 Tonnen illegale Pyrotechnik an Bord eines Transporters. Zeugen beobachteten in der Nacht in Oranienburg (Landkreis Oberhavel), wie die Pyrotechnik an Bord des Fahrzeugs geladen wurde und verständigten die Einsatzkräfte, wie die Behörde mitteilte.

Die Polizei stoppte den Transporter auf der Autobahn 111 an der Abfahrt Saatwinkler Damm. Der 27 Jahre alte Fahrer wurde vorübergehend festgenommen. Auf der Ladefläche wurde die Pyrotechnik gefunden, die in 70 Kartons verpackt waren. Das Feuerwerk wurde beschlagnahmt.

Es soll sich laut Polizei um Pyrotechnik der Kategorie F4 handeln, für die eine gesonderte Erlaubnis nötig sei - diese habe der Fahrer nicht vorweisen können.