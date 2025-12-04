Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält eine Entschuldigung von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) für ihre umstrittenen Äußerungen auf dem Bundeskongress der Jusos für angemessen. „Das geht nicht. Wir sind so sehr darauf angewiesen, in diesem Land zusammenzuhalten. Eine Entschuldigung wäre angebracht“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Aus der Geschichte lernen bedeute auch, einen Konflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, links und konservativ, gar nicht so aufkommen zu lassen. „Da hat jeder seine Verantwortung.“

Bas hatte auf dem Bundeskongress der Jusos Ende November von ihrem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet und gesagt, dort sei ihr „besonders deutlich geworden (...), gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen“. Sie sei dort gefragt worden, wie viel soziale Sicherheit sich Deutschland überhaupt noch leisten wolle.

„Da saßen sie, ich sag das jetzt mal ganz offen, die Herren – ja, meistens waren es Männer – in ihren bequemen Sesseln, der eine oder andere im Maßanzug, und die Ablehnung war deutlich zu spüren“, berichtete Bas. Sie habe an die Menschen gedacht, die auf Solidarität angewiesen seien, ihr Leben lang oft körperlich hart und schlecht bezahlt gearbeitet hätten. „Und dieser Moment hat mir noch einmal gezeigt, wo die Linien in diesem Land wirklich verlaufen.“