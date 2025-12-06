Warum kommt ein Kleintransporterfahrer in Braunsbedra von der Fahrbahn ab? Die Polizei sieht Hinweise auf eine medizinische Ursache - Spuren weiterer Beteiligter gibt es nicht.

Braunsbedra - Ein Kleintransporterfahrer ist in Braunsbedra im Saalekreis nach einem Unfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 58-Jährige am Freitagabend aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer eines Grundstücks geprallt. Eine Zeugin fand ihn bewusstlos in dem Fahrzeug.

Äußerlich habe der Fahrer keine Verletzungen aufgewiesen, Hinweise auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer gebe es nicht, teilte die Polizei mit. Nach Einschätzung des Notarztes sei eine medizinische Ursache wahrscheinlich. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb der 58-Jährige später im Krankenhaus. Die Polizei sicherte Spuren und fertigte Fotoaufnahmen.