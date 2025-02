Haldensleben - Ein Lkw-Fahrer ist nach einem Unfall in Haldensleben (Landkreis Börde) gestorben. Der 59-Jährige war am Dienstagnachmittag mit seinem Laster auf Höhe einer Einmündung aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Autobahnpolizei in Magdeburg am Mittwoch mitteilte. Der Lkw fuhr laut Polizei gegen ein Verkehrsschild, brach durch die Leitplanke und rutschte eine Böschung hinab. Einsatzkräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus, wo er später starb, wie es hieß.