Wie in der Liga gab es für Magdeburg auch im Test nichts zu bejubeln

Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat in der Länderspiel-Pause neues Selbstvertrauen bekommen. In einem Testspiel gegen den Zweitliga-Rivalen 1. FC Magdeburg setzten sich die Niedersachsen mit 6:0 (1:0) durch. Auf einem Nebenplatz der Magdeburger Arena trafen Sven Köhler (33.), Erencan Yardimci (46./65.), Christian Conteh (61.) Robin Heußer (63.) und Sidney Raebiger (72.) für die Eintracht.

Im Duell der angeschlagenen Zweitligisten - Braunschweig kassierte zuletzt vier Niederlagen in Serie, der Tabellenletzte Magdeburg sechs - bekam die Eintracht-Offensive zu viel Raum. Während die Braunschweiger fast in jeder Minute Energie, Präsenz und Willen zeigten, wirkte der FCM völlig verunsichert und konnte sich nicht aus dem Braunschweiger Pressing befreien. Die Zweifel an Magdeburgs Trainer Markus Fiedler dürften nach diesem Ergebnis noch größer werden.