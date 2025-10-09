Berlin - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Gesundbrunnen sind zwei Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden sie in eine Klinik gebracht. Die beiden Menschen wurden demnach von Feuerwehrleuten über eine Drehleiter gerettet.

Der Brand brach den Angaben zufolge am späten Nachmittag in einem Zimmer in einer Wohnung in der vierten Etage des sechsgeschossigen Wohngebäudes aus. Das Feuer sei zügig gelöscht worden, hieß es. Demnach waren mehr als 50 Feuerwehrleute rund eineinhalb Stunden im Einsatz.