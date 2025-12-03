Wer in Sachsens Musikszene aktiv ist, kann sich ab sofort für den Wettbewerb „Popularmusik Sachsen 2026“ bewerben. Insgesamt sind 60.000 Euro Fördergeld zu vergeben.

Musikerinnen und Musiker können sich ab sofort für den Wettbewerb „Popularmusik Sachsen 2026“ bewerben. (Symbolbild)

Dresden/Leipzig - Sachsens Musikszene kann sich erneut um Landesförderung bewerben. Der Wettbewerb „Popularmusik Sachsen 2026“ ist nun in die Bewerbungsphase gestartet, wie das sächsische Wirtschaftsministerium in Dresden mitteilte. Musikerinnen und Musiker sowie Musikunternehmen, Clubs und Festivals können bis zum 14. Januar Projekte einreichen. In fünf Kategorien werden insgesamt 60.000 Euro vergeben.

Ausrichter ist erstmals das neu gegründete Büro für Popkultur und Musik Sachsen (BPM). „Mit dem neu gegründeten Büro für Popkultur und Musik haben wir ein klares Signal für die Vielfalt und Kraft der sächsischen Musikwirtschaft gesetzt“, sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). Der Wettbewerb ermögliche es, „das Potenzial der sächsischen Musikszene zu erleben und sichtbarer zu machen“.

Bühne frei für Innovation und Vielfalt

Insgesamt sollen 20 Vorhaben mit jeweils 3.000 Euro prämiert werden - darunter neue Acts, Music-Tech-Projekte, Kooperationen, Festivals im ländlichen Raum sowie Clubs und Live-Spielstätten. Teilnahmeberechtigt sind volljährige Musikschaffende und Unternehmen aus Sachsen. Die Preise sollen am 23. März in Leipzig verliehen werden.

BPM-Projektleiterin Alex Pagel sprach von einem „ersten Meilenstein“ der neuen Einrichtung. „Wir wollen sichtbar machen, was Sachsens Musikszene so besonders macht: den Mut, Neues zu wagen, die Vielfalt und die Motivation, gemeinsam weiterzukommen.“

Musik als Wirtschaftsfaktor

Musik sei nicht nur kulturell prägend, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor, hieß es weiter. Andere europäische Länder förderten Popmusik bereits seit den 1980er-Jahren systematisch.

Am 11. Dezember (13.00 Uhr) bietet das BPM eine digitale Infosession zum Bewerbungsprozess an. Weitere Informationen stehen online bereit.