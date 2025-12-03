Berlin - Große Oper für alle: Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker unter Chefdirigent Kirill Petrenko wird am 31. Dezember ab 17.00 Uhr live in mehr als 330 Kinos übertragen - nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Gemeinsam mit dem französischen Startenor Benjamin Bernheim gestalten die Philharmoniker musikalisch eine emotionale Achterbahnfahrt mit Musik und Arien aus berühmten Opern von Komponisten wie Georges Bizet, Peter Tschaikowsky oder Charles Gounod, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kinoübertragung beginnt bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn mit exklusiven Einblicken und Gesprächen. Tickets und die Liste aller teilnehmenden Kinos gibt es im Internet.