Bad Berka - Eine 60-jährige Fußgängerin ist in Bad Berka (Weimarer Land) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr ein 89-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag auf der Bahnhofstraße, als die Frau unvermittelt auf die Straße trat. Nach Zeugenaussagen soll die 60-Jährige nicht auf den Verkehr geachtet haben. Sie wurde von dem Auto des 89-Jährigen erfasst und darunter eingeklemmt. Rettungskräfte bargen die Frau. Sie erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird laut Polizei noch ermittelt.