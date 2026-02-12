Ein angeblicher IT-Notfall und eine hohe Überweisung: Wie ein Trickbetrüger am Telefon erfolgreich war – und die Polizei jetzt erneut vor solchen Maschen warnt.

Ein Ostthüringer verlor nach einem Anruf eines Trickbetrügers eine hohe fünfstellige Geldsumme. (Symbolbild)

Greiz - Ein 62-Jähriger aus Ostthüringen hat einen hohen Geldbetrag an einen Trickbetrüger verloren. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von einem bislang Unbekannten angerufen, der behauptete, auf dem Laptop des Mannes befinde sich Schadsoftware.

Zum angeblichen Schutz seiner Daten sollte der 62-Jährige eine größere Geldsumme auf ein genanntes Konto überweisen. Der Mann kam der Aufforderung nach und überwies einen hohen fünfstelligen Betrag, wie es hieß.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen. Seriöse Unternehmen oder Behörden forderten niemals telefonisch zur Überweisung größerer Geldbeträge auf.