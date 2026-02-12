Zu Beginn des Jahres erblickte ein Sumatra-Tiger im Berliner Tierpark das Licht der Welt. Wer Glück hat, kann das Jungtier schon bestaunen. Und es wird ein Name für den Nachwuchs gesucht.

Berlin - Der Tierpark Berlin sucht für seinen Tiger-Nachwuchs einen Namen - und einen Paten. Inzwischen konnten Tierpfleger auch das Geschlecht des kleinen Tigers feststellen: Es ist ein Weibchen, wie es in einer Mitteilung hieß. Bei der Namenssuche seien nun die Tierpark-Gäste gefragt. Bis Ende Februar können sie ihre Vorschläge in eine Ideenbox am Innengehege im Regenwaldhaus einwerfen.

Besonders kurze, prägnante Namen mit Bezug zu Berlin seien willkommen. Tierpark-Direktor Andreas Knieriem würde sich über einen typischen Berliner Namen freuen, damit das Tiger-Mädchen die Verbindung zum Geburtsort behalte, sollte es eines Tages den Zoo verlassen. Eine Jury entscheide über den schönsten Namen, hieß es weiter. Zugleich sucht der Tierpark einen Paten für das Jungtier. Interessierte können sich per E-Mail melden.

Bereits über 150 Sumatra-Tiger in Berlin geboren

Das Tiger-Mädchen wurde in der Nacht zum 2. Januar geboren. Es lebt im Alfred-Brehm-Haus. Besucher können es mit etwas Glück ab sofort im Innengehege bestaunen, wie es hieß. „Während Mutter Mayang stets ein wachsames Auge auf ihr Jungtier hat, gesellt sich Vater Jae Jae auch immer wieder zu Mutter und Kind in die Kuschelhöhle; seine Präsenz sorgt für zusätzliche Sicherheit und Familienidylle“, hieß es.

Die kleine Tigerkatze ist nicht der erste Nachwuchs von Mayang und Jae Jae. Im Jahr 2022 kamen Luise und Lotte zur Welt, im Februar 2024 die Zwillinge Ede und Kuno.

Der Sumatra-Tiger gilt als eine vom Aussterben bedrohte Tierart und ist ausschließlich auf der indonesischen Insel Sumatra beheimatet. In Berlin kamen seit 1955 bereits mehr als 150 Sumatra-Tiger-Jungtiere zur Welt, hieß es in der Mitteilung.