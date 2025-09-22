In einer psychiatrischen Klinik wird ein Patient brutal getötet. Unter Verdacht: ein jüngerer Mitpatient. Was ist auf der geschlossenen Station geschehen?

Hildesheim - Ein 32 Jahre alter Patient eines psychiatrischen Krankenhauses in Hildesheim soll einen älteren Mitpatienten brutal getötet haben. Der Mann stehe unter dringendem Tatverdacht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. In der Nacht zum Samstag soll der Jüngere den 63 Jahre alten Mitpatienten nach den bisherigen Ermittlungen derart schwer an Kopf und Brustkorb verletzt haben, dass der Ältere trotz versuchter Wiederbelebung in einer anderen Klinik starb. Zu der Tat kam es demnach auf einer geschlossenen Station.

Noch in der Tatnacht nahmen Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei die Arbeit auf, Spuren wurden intensiv gesucht und gesichert, das Opfer wurde obduziert. Der 32-Jährige ist den Angaben zufolge weiter in dem Fachkrankenhaus untergebracht. Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar.