18 Jahre in der Liga, 639 Spiele: Kein Basketballer kam so oft in der Bundesliga zum Einsatz wie Karsten Tadda. Nun endet eine besondere Karriere.

Neu-Ulm - Karsten Tadda ist alleiniger Rekordspieler der Basketball-Bundesliga. Der 36-Jährige bestritt beim Gastspiel der Bamberg Baskets bei ratiopharm Ulm seine 639. Partie im Oberhaus und hat damit eine Begegnung mehr absolviert als der bisherige Rekordhalter Alex King.

Tadda spielte in der Bundesliga außer für Bamberg zudem für die Gießen 46ers, ratiopharm Ulm, die EWE Baskets Oldenburg und die Telekom Baskets Bonn. Mit Bamberg wurde der Franke fünfmal deutscher Meister und gewann dreimal den Pokal. Mit Bonn holte sich Tadda 2023 den Titel in der Champions League. In der Nationalmannschaft kam der Shooting Guard zwischen 2012 und 2019 insgesamt 89 Mal zum Einsatz.

Nach dieser Saison wird Tadda seine Karriere beenden. Am Sonntag könnte er in der Brose Arena gegen Rasta Vechta noch sein 640. und letztes Spiel in der Bundesliga bestreiten.