Berlin - Alba Berlin hat die Punkterunde der Basketball-Bundesliga mit einem Arbeitssieg beendet. Die Berliner siegten am Donnerstag daheim vor 9.121 Zuschauern gegen Absteiger BG Göttingen mit 101:69 (55:37). Durch die Niederlage von Verfolger Rostock Seawolves zeitgleich gegen die Löwen Braunschweig hat Alba einen großen Schritt Richtung Playoff-Platz gemacht. Weil die Konkurrenten am letzten Spieltag aber nochmal ran dürfen, während die Berliner spielfrei haben, muss Alba weiter zittern.

Beste Berliner Werfer gegen Göttingen waren Malte Delow mit 14 sowie Martin Hermannsson und Gabriele Procida mit je zwölf Punkten. Die Gastgeber agierten von Beginn an vor allem defensiv sehr konzentriert.

Weil bei Göttingen zunächst offensiv gar nichts lief, konnte sich Alba sogar einige unnötige Ballverluste erlauben und baute trotzdem die Führung kontinuierlich aus.

Alba beherrscht auch die zweite Hälfte

Die Berliner dominierten vor allem die Rebounds und kamen so nach Fehlwürfen immer wieder zu zweiten Wurfchancen. Aus der Distanz und bei den Freiwürfen ließ Alba auch einiges liegen, wirkte in manchen Situationen unkonzentriert. Das konnten die harmlosen Gäste aber nur selten ausnutzen - und so wuchs der Berliner Vorsprung weiter an.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber alles im Griff, ohne großen Glanz zu verbreiten. Im dritten Viertel konnte Göttingen wieder auf 13 Punkten herankommen (66:53), aber Alba antwortete sofort und zog wieder davon. Am Ende brachten die Gastgeber den Erfolg souverän ins Ziel.